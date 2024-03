Hołownia bał się rozpadu koalicji. Zmiana na ostatniej prostej

- Dostaję tęgie baty za to, że staram się walczyć za poglądy innych, żeby one były reprezentowane, bo uważam, że to powinien robić marszałek pluralistycznego Sejmu. Jeżeli ktoś pyta mnie, dlaczego uważam, że takie ryzyko istnieje (że wszystkie projekty trafią do kosza - red.), to dlatego, że odbyłem wiele rozmów i wiem, że tutaj koalicja mogłaby się rozjechać - przyznał Hołownia. Dodał, że taka sytuacja nie zaszkodziłaby politykom, a po raz kolejny kobietom.