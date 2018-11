Gwałtowna zmiana pogody da się we znaki. Wszyscy to odczujemy

Z dnia na dzień zrobi się bardzo ciepło. Różnica temperatur może wynieść nawet kilkanaście stopni. Gwałtowne ocieplenie, a z nim zmiana ciśnienia i wilgotności powietrza może odbić się na naszym zdrowiu. Odczują to nie tylko osoby z przewlekłymi chorobami.

Do końca tego tygodnia będzie bardzo mroźno. Listopadowy rekord mrozu padł dziś w nocy. Na termometrach w Bieszczadach było aż -21,4 stopni Celsjusza. Nad Polskę napłynęło zimne powietrze ze wschodu. Znajdujemy się teraz pomiędzy wyżem znad Białorusi a bardzo głębokim niżem atlantyckim, jednak to wyż jeszcze kształtuje pogodę nad Polską, sprowadzając nam zimne powietrze, a także większe spadki temperatury.

"Wahania są dla nas najgorsze"

Już w poniedziałek w całej Polsce możemy spodziewać się nagłego ocieplenia. Termometry miejscami będą wskazywać nawet 10 stopni Celsjusza. Oznacza to, że różnica temperatur w porównaniu do niedzieli może wynosić nawet kilkanaście stopni. W związku ze zmianami temperatury ciśnienie gwałtownie spadnie. Na północnym zachodzie zejdzie nawet do 998 hPa. Wilgotność powietrza będzie się wahać nie utrzymując się na stałym poziomie.