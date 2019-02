Grzegorz Schetyna o wypowiedziach polityków z Izraela: "To słowa antypolskie i rasistowskie. Żądamy oficjalnych przeprosin"

Grzegorz Schetyna spotkał się z dziennikarzami we Wrocławiu i wypowiedział się na temat słów izraelskich polityków. Stwierdził, że słowa szefa dyplomacji Izraela o antysemityzmie Polaków są „antypolskie i rasistowskie”. Skrytykował także zeszłotygodniowy szczyt dot. Bliskiego Wschodu w Warszawie.

Grzegorz Schetyna o wypowiedziach izraelskich polityków

- Doszło do wpisania naszego kraju i naszej bolesnej historii w kampanię wyborczą, która trwa w Izraelu. Po nieakceptowalnej wypowiedzi premiera Netanjahu, za którą powinien przeprosić, mamy do czynienia z następnym sygnałem. Słowa Kaca były antypolskie i rasistowskie. To są rzeczy nie do zaakceptowania. Żądamy i oczekujemy oficjalnych przeprosin od izraelskiego rządu, premiera Netanjahu, od ministra spraw zagranicznych Israela Kaca. Nie można budować relacji polsko-żydowskich, mówiąc o trudnej historii w taki sposób, jak to jest robione przez izraelskich polityków w ostatnim czasie – powiedział Schetyna.