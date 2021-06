Grupa G7 chce „naciskać” na Chiny ws. informacji o pochodzeniu COVID-19

Szef WHO postawił też przed światowymi liderami zadanie. - Wyzwanie, jakie postawiłem przed przywódcami G7, było takie, że aby naprawdę zakończyć pandemię, naszym celem musi być zaszczepienie co najmniej 70 proc. światowej populacji do czasu ponownego spotkania G7 w Niemczech w przyszłym roku. Można to razem zrobić przy wsparciu G7 i G20. Aby to zrobić, potrzebujemy 11 miliardów dawek - powiedział.