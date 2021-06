Wielka Brytania. Rośnie liczba zakażonych. To już III fala?

Eksperci wzywają do odroczenia terminu zniesienia restrykcji

Rosnąca liczba infekcji skłoniła Brytyjskie Stowarzyszenie Medyczne BMA do zaapelowania do rządu o odroczenie terminu całkowitego zniesienia obostrzeń związanych z koronawirusem. Planowano, że stanie się to 21 czerwca.