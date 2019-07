Grecja. Okrutni turyści na plaży. Tysiące ludzi żądają kary

Skandal w Grecji. Powszechne oburzenie wybuchło po tym, jak turyści zabili na plaży miecznika. Ponad 27 tys. osób podpisało się pod petycją wzywającą do ukarania okrutnych plażowiczów z Grecji. Zwierzę zostało znalezione martwe po tym, jak turyści rzucali w nie kamieniami.

Petycja z dnia na dzień zyskuję na popularności. Autorzy pisma domagają się stanowczej reakcji władz w Grecji . Żądają oskarżenia i ukarania wszystkich turystów odpowiedzialnych za śmierć miecznika na plaży w mieście Chalkida. Do pociągnięcia do odpowiedzialności wzywają też pracowników portu, którzy nie reagowali na krzywdę zwierzęcia .

Nagranie wywołało burzę w Grecji. Na filmie widać, jak spanikowany miecznik pływa między kąpiącymi się ludźmi. Nagle kilku stojących obok mężczyzn rzuca się za nim w pogoń, łapiąc go za płetwę. Inni rzucają w niego przedmiotami i kamieniami. W końcu udało mu się uciec. Ryba podpłynęła tak blisko, ponieważ szukała miejsca do rozmnażania - donosi "The Independent".