Ghana: Potężna eksplozja zmiotła setki budynków. Dziesiątki zabitych i rannych

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w miejscowości Apiate, pomiędzy miastami Bogoso i Bawdie na zachodzie Ghany. Ciężarówka z materiałami wybuchowymi zmierzała do kopalni złota Chirano, należącej do kanadyjskiego przedsiębiorstwa Kinross Gold Corporation. Rzecznik firmy potwierdził, że do tragicznego zdarzenia doszło w odległości 140 km od kopalni.