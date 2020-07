Gdańsk. Politechnika Gdańska otwiera nowy wydział

Gdańsk. Inżynieria Mechaniczna i Okrętowa na Politechnice Gdańskiej

Prowadzone do tej pory przez oba wydziały badania i prace były do siebie zbliżone. Połączenie ich jest zatem naturalną konsekwencją.

Gdańsk. Co właściwie się zmieni na Politechnice Gdańskiej?

Politechnika Gdańska podaje, że "planowane zmiany mają głównie charakter naukowo-badawczy i nie będą miały przełożenia na ofertę dydaktyczną. Studenci WM i OiO nadal będą się uczyć na tych samych kierunkach, będą mieli te same przedmioty, a nawet te same sale wykładowe. Programy studiów również pozostaną w tym samym kształcie co dotychczas, a jedyną zmianą będzie – począwszy od pierwszych obron prac dyplomowych w 2021 r. – wpis na dyplomie ukończenia studiów, gdzie znajdzie się nazwa nowego wydziału".