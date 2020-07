Tatry. Zaskakujące zjawisko w Tatrach. Czym jest pleń?

Tatry. Czym jest pleń?

Pleń zaobserwowano w Tatrzańskim Parku Narodowym. Film, na którym widać to zjawisko opublikowano na facebookowym profilu Tatrzańskiego Parku Narodowego. "Pewnie zastanawiacie się, co to za dziwne stworzenie? To pleń" - czytamy we wpisie.