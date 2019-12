Gdańsk. Opóźnienia w kursowaniu pociągów SKM. Mężczyzna wpadł pod skład

Tragedia w Gdańsku. Około 14.20 w środę mężczyzna wpadł pod pociąg między przystankami "Gdańsk Oliwa" a "Gdańska Żabianka". Na miejscu jest już policja oraz służby ratunkowe.

- Z powodu wypadku pociągi pomiędzy stacjami Sopot i Gdańsk Oliwa kursują wyłącznie po torze 502 (tor w kierunku Gdańska Śródmieścia). Możliwe opóźnienia pociągów do około 20 minut. Przewidujemy, że taka sytuacja może potrwać do ok. 17.30 - przekazał w rozmowie z WP Tomasz Złotoś, rzecznik PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście.