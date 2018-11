Gdańsk: Mężczyzna miał 80 kilogramów marihuany. Został oskarżony o przemyt

Gdańska Prokuratura Okręgowa oskarża 53-letniego mężczyznę z Gdyni o przemyt 80 kilogramów marihuany z Hiszpanii do Polski w listopadzie 2017 roku. Akt oskarżenia został już skierowany do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Oskarżonemu grozi kilka lat więzienia.

Krótko po zatrzymaniu 53-latek trafił do aresztu, w którym siedzi do dzisiaj. Nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień.