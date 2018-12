Gdańsk. 11-latka urodziła dziecko. W ciążę zaszła prawdopodobnie na Ukrainie

Gdańska prokuratura prowadzi śledztwo ws. doprowadzenia do obcowania płciowego małoletniej poniżej 15 roku życia. Według nieoficjalnych informacji, 11-latka została skrzywdzona przez swojego opiekuna na terenie Ukrainy.

Dziewczynka 18 grudnia trafiła do lekarza 18 grudnia, po tym jak przekazała swojej mamie, że źle sie czuje. Ten stwierdził, że 11-latka jest w zaawansowanej ciąży i zawiadomił policję. Dziewczynka trafiła najpierw do szpitala w Starogardzie Gdańskim, skąd przeniesiono ją do placówki w Gdańsku. Tam urodziła dziecko.