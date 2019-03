Francja: podpalone sklepy i restauracje. Straty ubezpieczycieli to ponad 720 mln zł

Francuzi domagają się dymisji prezydenta. Protestują, walczą z policją, niszczą ekskluzywne restauracje i okradają drogie sklepy. Straty poniesione w wyniku demonstracji - nie licząc tego weekendu - ubezpieczyciele szacują na 170 mln euro (ponad 720 mln zł).

Do protestu "żółtych kamizelek" coraz częściej dołączają się anarchiści oraz młodzież z dzielnic imigranckich . W efekcie cotygodniowe walki z policją stają się coraz bardziej brutalne, a państwo ponosi ogromne straty finansowe.

Spowolnienie francuskiej gospodarki

Izba Handlowa zwróciła się więc do rządu o radykalne kroki. Domagają się ograniczenia prawa do manifestacji w centralnych częściach Paryża, szczególnie w otoczeniu Pól Elizejskich. Podkreślają, że powtarzające się od 18 weekendów protesty doprowadziły do znacznego wyhamowania francuskiej gospodarki.