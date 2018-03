Fortuna wydana kartami przez MON. Macierewiczowi nie udało się ukryć zdenerwowania

Dziennikarzom udało się zapytać byłego szefa MON o wydatki resortu, które zostały poniesione jeszcze kiedy on stał na jego czele. Jak zareagował Antoni Macierewicz? Jak zwykle był uprzejmy dla mediów, jednocześnie widać było jednak na jego twarzy poirytowanie.

W mediach społecznościowych jest pełno komentarzy dotyczących wydatków MON. Wpis na ten temat zamieścił m.in. Tomasz Siemoniak, poprzednik Macierewicza. "Dla porządku: ani ja ani wiceministrowie nie dysponowaliśmy służbowymi kartami płatniczymi w MON. Sednem sprawy jest, na co środki są wydawane i kto jest dysponentem. Przelew, zaliczka z kasy lub karta płatnicza to jedynie narzędzia. A MON niech przedstawi precyzyjne dane co i jak" - napisał.

Sam premier Mateusz Morawiecki zbrał głos w sprawie. "Minister Błaszczak, kiedy został ministrem obrony narodowej, to zlecił audyt wszystkich działań zakupowych, zamówieniowych i ten audyt wkrótce będzie przygotowany. Natomiast warto też w takiej sytuacji odnieść się do faktów, rzeczywistości i porównać, jakie były wydatki w latach 2013, 2014, 2015, tak żebyśmy wiedzieli, czy mówimy o wartościach porównywalnych" - powiedział na spotkaniu ze studentami w Toruniu.

Jak dodał, "kwota jest istotna i z całą pewnością wyjaśnimy to. Minister Błaszczak wyjaśni to do samego końca, czy jest to kwota porównywalna, uzasadniona czy wszystkie te środki są po prostu uczciwie wydane. Nam taka uczciwość najbardziej leży na sercu. Będziemy starali się z całą mocą zapewnić wszystkich że te środki zostały we właściwy sposób wydane, zagospodarowane".