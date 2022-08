Fiński generał: Rosjanie dali złapać się w pułapkę

Mówiąc o "pułapce", generał miał na myśli ostatni czas, kiedy armia Kijowa odcięła wroga od dostaw, niszcząc mosty i broń przeciwlotniczą, tym samym doprowadzając do izolacji oddziałów walczących po drugiej stronie Dniepru. Co więcej, Ukraińcy skutecznie likwidują rosyjskich dowódców, a to drastycznie osłabia morale rosyjskich żołnierzy.