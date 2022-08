Wojna w Ukrainie. Zaatakują z Białorusi? Rosjanie dostarczyli tam systemy rakietowe [RELACJA NA ŻYWO]

Poniedziałek to 173. dzień rosyjskiej inwazji. "Białoruski Gajun", kanał na Telegramie, który specjalizuje się w śledzeniu rosyjskich ruchów wojskowych na terytorium Białorusi, informuje o zgromadzeniu na terenie lotniska "Ziabrówka" w obwodzie homelskim na Białorusi dużej liczby systemów rakietowych i amunicji. Według autorów może to świadczyć o trwających na tym obszarze przygotowaniach "do zmasowanego ataku rakietowego na terytorium Ukrainy w nadchodzących tygodniach" - podał serwis Ukraińska Prawda. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.