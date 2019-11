WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze expose + 1 mateusz morawiecki oprac. Krystian Winogrodzki 1 godzinę temu Expose Mateusza Morawieckiego. Jarosław Kaczyński podczas debaty. "Nasze obietnice odnowiły demokrację" Expose Mateusza Morawieckiego zawierało najważniejsze plany rządu na najbliższe lata. Zadowolony był z niego Jarosław Kaczyński. Po zakończeniu obrad prezes PiS opuścił salę obrad. Grzegorz Schetyna krytykował wypowiedź lidera opcji rządzącej, nazywając je "drugim expose". Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Expose Mateusza Morawieckiego. Jarosław Kaczyński podczas debaty mówił o europejskim poziomie życia (PAP) Expose Mateusza Morawieckiego. Jarosław Kaczyński zadowolony Głos jako pierwszy zabrał prezes PiS. - Przed nami otworzyło się okno możliwości, które nam się należy - poziomu europejskiego życia. Trzeba z tego skorzystać. Wystąpienie jest przekonujące. Expose Mateusza Morawieckiego zawiera ogólną diagnozę - powiedział Jarosław Kaczyński. - Polska pod względem gospodarczym i społecznym jest inna niż 4 lata temu. Trzeba uświadomić sobie, że siłą napędzającą wielkie zmiany są ideały. PiS swoje obietnice spełniło i można powiedzieć, że odnowiło polską demokrację - dodał. Kaczyński mówił też o "rodzinie rozumianej tradycyjnie, która przebiera formy związku mężczyzny i kobiety". - Nie można przyjąć, że marginalne zjawiska mają stanowić normę - stwierdził. Na temat oświaty powiedział, że "trzeba odeprzeć tą zewnętrzną wrogą socjalizację". Szef PiS uważa, że trzeba dążyć do repolonizacji w każdym możliwym zakresie. Zobacz: Mateusz Morawiecki chciał wygłosić expose. Grzegorz Braun zablokował mównicę - To, że jesteśmy w UE nie oznacza, że mamy tam uprawiać politykę bierności, czy zabiegać o indywidualne interesy, które nie mają dla polski żadnego znaczenia - kontynuował. Nawiązał również do Donalda Tuska. - Unia musi wyjść z kryzysu - uważa Kaczyński. Po swoim przemówieniu prezes Prawa i Sprawiedliwości opuścił salę obrad. Expose Mateusza Morawieckiego. Grzegorz Schetyna o "drugim wystąpieniu premiera" Grzegorz Schetyna skrytykował przemówienie Kaczyńskiego. - Nie wiadomo, do którego expose się odnieść - zaczął wystąpienie. - Nie można opierać polityki na dyrdymałach, które pan opowiada - zarzucił Morawieckiemu. Polityk przypomniał również, że premier został dwukrotnie skazany za kłamstwo, z którego PiS miało "uczynić narzędzie polityki". Lider PO podważał też jedną ze sztandarowych obietnic PiS - mieszkanie plus. Na koniec Schetyna przypomniał dwa przykazania, o których władza ma pamiętać: nie mów fałszywego świadectwa i nie kradnij. Expose Mateusza Morawieckiego. Adrian Zandbreg chwali premiera. Po chwili wylicza błędy Adrian Zandberg na początku pochwalił Morawieckiego za przemówienie. Po chwili dodał jednak, że nie wierzy premierowi, bo ten rządzi już kilka lat. - Bilans rządów jest nieco inny niż ten, który pan przeczytał. Po czterech latach Polska nie jest krajem dobrobytu. Nauczyciele zarabiają tyle, że nie da się przeżyć. Ludzie uciekają od budżetówki, bo państwo jest najgorszym z pracodawców. Nadal kwitną śmieciówki i łamane jest prawo pracy - wymieniał. Jeden z liderów Lewicy jako podsumowanie rządów Prawa i Sprawiedliwości uznał, że młodzi "gnieżdżą się w mieszkaniach z rodzicami". Przypomniał też o niespełnionych obietnicach, które zostały złożone rezydentom. - Administrowaliście tym, co zostawił wam Donald Tusk - stwierdził. Według Zandberga tam, gdzie Lewica widzi przyjaciół, władza wskazywała wrogów. - Jest jeden prezes, jedno wyzwanie i jedna ideologia. Polska nie jest własnością PiS - zakończył. Expose Mateusza Morawieckiego. Władysław Kosiniak-Kamysz o "powyborczej prawdzie PiS-owskiej" - Expose to nie jest koncert życzeń. To powinna być poważna dyskusja o Polsce. Może Mateusz Morawiecki ma dobra wolę, ale nie ma konkretów. Nie ma zgody na dojenie państwa, nie ma zgody na uwłaszczenie się. Jest prawda przedwyborcza i PiS-owska, czyli powyborcza - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. O Przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego spory fragment wypowiedzi poświęcił kwestii zdrowia. - Szpitale są zadłużone na 14 miliardów. To bezczelność mówić w takim kontekście o zrównoważonych budżecie. Trzeba wspólnego porozumienia wszystkich partii. Domagamy się i żądamy, natychmiastowego paktu na rzecz zdrowia - mówił stanowczo. Polityk o Lewicy powiedział, odnosząc się do słów Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, że może się z nimi nie zgadzać, ale nigdy nie powie o nich, że "są nic nie warci". Zapowiedział, że PSL będzie proponować pakiet ustaw obywatelskich. - Nie ma wolności bez solidarności. Ale nie ma też wolności bez przyzwoitości, bez szacunku, gospodarności i samorządności - zakończył. Expose Mateusza Morawieckiego. Robert Winnicki o "tęczowej rewolucji" - Widać jak potrzebne było wejście Konfederacji, skoro nawet PiS i PSL mówi naszym językiem. Obecnie wyzwaniem jest modernizacja. Nasz kraj powinien być dumny, silny i nowoczesny, ale nie może powtórzyć błędów Zachodu. To ideologia ciepłej wody w kranie. PiS zajmuje miejsce PO, która wyrywa Lewicy tęczowego sierpa i młota. To rząd kapitalizacji wobec tęczowej rewolucji - skomentował Robert Winnicki. Zarzucił również rządzącym, że "mają telewizję". Expose Mateusza Morawieckiego. Debata Podczas drugiego expose Mateusza Morawieckiego padły mocne słowa m.in. na temat "zatruwania dzieci ideologią" w szkołach oraz konsekwencjach tych działań. Premier wspomniał również, że chciałby zmienić konstytucję. Szef rządu w wystąpieniu nawiązał do Kornela Morawieckiego i Lecha Kaczyńskiego. Padł również żart - nawiązanie do tymczasowego objęcia ministerstwa sportu. Po przerwie Sejm przeprowadzi debatę klubową. Ma ona potrwać cztery godziny. Prawu i Sprawiedliwości na wystąpienie przypadnie 117 minut. Koalicja Obywatelska ma zagwarantowane 68 minut. Lewicy przysługuje 28 minut, a Koalicji Polskiej PSL i Kukiz'15 - 18. Dla Konfederacji zarezerwowano 9 minut. Poza kolejnością posłów w dyskusji głos może zostać przyznany jedynie premierowi. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące