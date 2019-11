WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze mateusz morawiecki + 1 expose oprac. Magdalena Nałęcz 2 godziny temu Exposé Mateusza Morawieckiego w Sejmie. "Dzieci są nietykalne" Mateusz Morawiecki po raz drugi w historii wygłosił exposé. Premier przedstawił cele rządu na najbliższą kadencję. Padły mocne słowa nt. "zatruwania dzieci ideologią" m.in. w szkołach. Morawiecki zasugerował również zmiany w konstytucji. I zapowiedział ulgi dla przedsiębiorców. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Exposé Mateusza Morawieckiego trwało 75 min. Poprzednie exposé premier wygłosił w ciągu 70 minut (PAP, Fot: Piotr Nowak) - Naszym głównym celem jest zbudowanie Polski jako najlepszego miejsca do życia w Europie - powiedział premier Mateusz Morawiecki w exposé wygłoszonym w Sejmie. I zaznaczył, że "rozwój musi być sprawiedliwy". - Do Polski wróciło około 100 tys. osób. Polacy wreszcie w Polsce walizki rozpakowują, a nie pakują - uznał. - Celem mojego rządu jest utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu PKB na poziomie 2,3 pkt. proc. wyższym niż wynosi średnia w strefie UE - dodał Mateusz Morawiecki. I zaznaczył, że Polska chce być krajem "normalności, a nie skrajności". Exposé. Mocne słowa Morawieckiego o "ideologizacji" i dzieciach Premier w exposé przedstawił konkretne plany na wsparcie przedsiębiorców. Zaznaczył też, że wypłata 13 emerytury będzie kontynuowana. - Wiem, że dziś rodzina jest przez niektórych traktowana jak przeżytek (...) nie zgadzamy się, by wyjątki określały, co jest normą - uznał. Zobacz też: Stanowcze słowa premiera Morawieckiego. Burza oklasków Morawiecki przyznał też, że jego rząd będzie dążyć do dwukrotnego "zwiększenia miejsc w żłobkach przez cztery lata". Zapewnił, że kobiety mają być wynagradzane tak samo jak mężczyźni za tę samą pracę. - Nie ma naszej zgody na eksperymenty społeczne i ideologiczne - zaznaczył. - Dzieci są nietykalne - powiedział Morawiecki. I zaznaczył, że nie wolno podnosić na nie "ideologicznej ręki". Po tych słowach otrzymał gromkie oklaski. - Kto chce dzieci zatruć ideologią, rozbić więzi rodzinne, bez zaproszenia wejść do szkół, ten podkłada pod Polskę ładunek wybuchowy - dodał. Exposé. Nauczyciele zyskali? Mateusz Morawiecki przypomina, co zrobił jego rząd Potem premier przeszedł do kwestii bezpieczeństwa na drogach. W exposé zapewnił, że piraci drogowi będą ponosić surowsze konsekwencje swoich działań. - Będziemy zaostrzać politykę karania pijanych kierowców - dodał. Zapowiedział też zapewnienie pierwszeństwa pieszych czekających przed przed przejściami i dopuszczenie do jazdy po buspasach samochodów wiozących co najmniej cztery osoby. - Inwestujemy w oświatę. Tylko w tym roku subwencję zwiększyliśmy o 3,8 mld zł. Nasi poprzednicy przez cztery lata zwiększyli ją o 3,5 mld zł - zaznaczył Morawiecki. I zapowiedział projekt modernizacji szkół. Premier uderzył też w opozycję. - Nie osłabiajmy Polski, skarżąc się na nią, tylko razem Polskę wzmacniajmy - dodał. Następnie przeszedł do służby zdrowia. Zapowiedział utworzenie funduszu modernizacji szpitali i przeznaczenie środków na centra onkologiczne. Exposé. Morawiecki zażartował. Rozbawił posłów Podkreślił też, że chce zainwestowania w kluby sportowe w całej Polsce i zmobilizowania Polaków do aktywności fizycznej. W trakcie exposé zażartował, że wie to z najlepszego źródła, bo konsultował tę sprawę z ministrem sportu - obecnie on sam sprawuje tę funkcję. Morawiecki zapowiedział wprowadzenie kolejnych ulg dla przedsiębiorców. - Uprościmy prawo podatkowe i wprowadzimy następne rozwiązania wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa - powiedział. Premier chce, by Polska odzyskała umiejętność planowania "długofalowych perspektyw". - Chcemy, żeby Polska (...) na trwałe weszła do rozwiniętych państw świata - uznał. I dodał, że rząd będzie inwestował w największe projekty, takie jak "przekop Mierzei Wiślanej, budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, Via Baltica, Via Carpatia, przekop tunelu do Świnoujścia, w końcu Baltic Pipe". - Zaciągać kredyt, by dawać go w depozyt. Czy ktoś tak postępuje? My dajemy naszym Polakom wybór - zapowiedział premier, krytykując OFE. Exposé. Premier zaskoczył. Padła propozycja zmiany konstytucji Następnie ze strony Mateusza Morawieckiego padła propozycja. - Zmieńmy Konstytucję RP tak, by zagwarantować ochronę środków z PPK - stwierdził. Premier odniósł się również do problemów związanych z klimatem. Zapowiedział wprowadzenie programu redukującego zużycie plastiku i rozwijanie programu "Czyste powietrze". Morawiecki przeszedł do wątku spraw międzynarodowych. Zaznaczył, że Polska musi walczyć o własne interesy w UE. - Mamy nasz plan dla UE. Po pierwsze: solidarność i pomocniczość - stwierdził. Wyjaśnił, że rozumie przez to zmniejszanie centralizacji Brukseli. - To nie jest normalne, że UE traci 150 mld rocznie w CIT (...) i nie widzi tego słonia w pokoju - powiedział. - Oj chyba w Unii przyda się trochę więcej prawa i sprawiedliwości - dodał. Premier w exposé zapowiedział walkę o prawa polskich przedsiębiorców w UE. I odniósł się do kwestii bezpieczeństwa w UE. - Nie żyjemy już na bezpiecznym Zachodzie - ocenił. I dodał, że Unia powinna się powiększać, bo jeśli to nie UE przedstawi im przyjazną ofertę, zrobią to np. Rosja lub Chiny. - Zapobiegliśmy sprowadzeniu tysięcy uchodźców ze Wschodu. Stało się tak dzięki naszej aktywności - powiedział. Exposé. Premier Morawiecki wspomina Kornela Morawieckiego i Lecha Kaczyńskiego Premier zaznaczył, że obecnie Polacy wracają do ojczyzny. - A jak dzisiaj Polskę widać z zewnątrz? Moglibyśmy zapytać każdego z 20 milionów turystów, którzy odwiedzą kraj w tym roku (...). Polska to piękny, bogaty swoją kulturą kraj - uznał. I zapowiedział powstanie szkół polonijnych, które sprawia, że "Polska będzie leżała w ich sercach oraz w planach" Polaków żyjących za granicą. - Mój ojciec podkreślał, że Polacy dysponują dorobkiem stanowiącym wielki powód do dumy - zaznaczył, wspominając Kornela Morawieckiego. I dodał, że obecnie najlepiej radzą sobie te państwa, które wypracowują konsensus ws. najważniejszych kwestii. - Lech Kaczyński mówił, że "Polska potrzebuje rozliczenia win. Ale Polska jeszcze bardziej potrzebuje zgody" - zacytował byłego prezydenta. - Idziemy ku nowemu. I niech Bóg nad naszą drogą czuwa - zakończył.