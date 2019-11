Jarosława Gowina i Porozumienie deklarują, że nie poprą projektu posłów PiS ws. zniesienia limitu 30-krotności składek ZUS. Jeśli partia rządząca poszuka głosów gdzie indziej, to ludzie Gowina mogą zablokować wybór Stanisława Piotrowicza na sędziego TK.

Jarosław Gowin zemści się na PiS? "Może zablokować wybór Stanisława Piotrowicza"

- Gowin sugerował, że jeśli będziemy przepychać ten projekt, to on gasi światło w rządzie. Nie sądzę, żeby Kaczyński chciał wywalać Gowina z rządu, bo stracimy większość, ale po coś to robi. Czy to jest szantaż? Tak, tak to wygląda - mówił Wirtualnej Polsce polityk PiS. Wśród członków partii nie brak głosów, że prezes poszedł na wojnę z nimi, koalicjantem, a także prezydentem, który jest przeciwny zniesieniu limitu 30-krotności. W tym szaleństwie może być jednak metoda - propozycje PiS wydają się sensowne dla części polityków opozycji.