Elżbieta Witek odeszła z MSWiA. Schetyna: Bo nie akceptował jej Jarosław Zieliński

Zdaniem lidera PO Grzegorza Schetyny powodem odejścia Elżbiety Witek z MSWiA jest to, że wiceminister Jarosław Zieliński... nie chciał dzielić się z nią zarządzaniem resortem.

Jak pisaliśmy niedawno nieoficjalnie w Wirtualnej Polsce , w ostatnim czasie w kierownictwie MSWiA doszło do zgrzytów na linii minister Elżbieta Witek – Jarosław Zieliński. Wiceminister miał usłyszeć, że w przypadku wygranej PiS w wyborach nie będzie go w resorcie.

Zieliński miał też usłyszeć, że w przypadku wygranej PiS w wyborach do Sejmu, nie zostanie na stanowisku wiceministra spraw wewnętrznych i administracji. Ani tym bardziej nie otrzyma nominacji na szefa MSWiA. - Kiedy Brudziński odchodził do Parlamentu Europejskiego, to Zieliński chciał go zastąpić. Kiedy dowiedział się, że nie zastąpi - był wściekły. Zagroził dymisją. Teraz jest jeszcze gorzej, bo w ogóle nie jest przymierzany do pracy w resorcie po wyborach – twierdziło źródło WP.