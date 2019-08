Zmiany w rządzie i Sejmie. To Jarosław Kaczyński jednoosobowo zdecydował o awansach Witek i Kamińskiego

Elżbieta Witek nowym marszałkiem Sejmu. Mariusz Kamiński nowym ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Te dwa wybory wynikają z jednoosobowej decyzji Jarosława Kaczyńskiego. Premier nie miał przy tym wiele do powiedzenia.

– Widać, że to działanie nieprzygotowane, nerwowe, nieprzemyślane – dorzuca lider PO (w przeszłości sam był szefem MSWiA).

– Pana zdaniem to kontrowersyjna nominacja? – dopytujemy Schetynę.

– Wie pan... Kontrowersyjna to by była, gdyby szefem służb specjalnych został Maciej Wąsik – odpowiada polityk.

Kamiński to wybór Kaczyńskiego. To prezes PiS – zdradzają nasi rozmówcy – jednoosobowo zdecydował, że to właśnie obecny koordynator ds. służb będzie nowym ministrem spraw wewnętrznych.