Nieoficjalnie: Konflikt w MSWiA? Witek kontra Zieliński

Jak ustaliła nieoficjalnie Wirtualna Polska, w ostatnim czasie w kierownictwie MSWiA doszło do zgrzytów na linii minister Elżbieta Witek - Jarosław Zieliński. Wiceminister miał usłyszeć, że w przypadku wygranej PiS w wyborach nie będzie go w resorcie.

"W przypadku nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Jarosława Zielińskiego, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (Krzysztof Kozłowski) zastępuje Ministra w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków" – czytamy w dokumencie. Witek powierzyła też Kozłowskiemu "podpisywanie pełnomocnictw z upoważnienia szefa MSWiA". W tym do reprezentowania go przed Trybunałem Konstytucyjnym, a także sądami.

- To minister wyznacza sekretarzom i podsekretarzom stanu ich zakres czynności – przepisy nie określają formy, w jakiej ma to nastąpić – może się to stać np. w drodze decyzji lub upoważnienia. Dotychczas zakres czynności sekretarzy i podsekretarzy stanu w MSWiA określały upoważnienia. Minister Elżbieta Witek zdecydowała, że teraz zakres czynności wiceministrów zostanie wyznaczony w drodze decyzji – poinformował nas wydział prasowy MSWiA.

Zieliński miał też usłyszeć, że w przypadku wygranej PiS w wyborach do Sejmu, nie zostanie na stanowisku wiceministra spraw wewnętrznych i administracji. Ani tym bardziej nie otrzyma nominacji na szefa MSWiA. - Kiedy Brudziński odchodził do Parlamentu Europejskiego, to Zieliński chciał go zastąpić. Kiedy dowiedział się, że nie zastąpi - był wściekły. Zagroził dymisją. Teraz jest jeszcze gorzej, bo w ogóle nie jest przymierzany do pracy w resorcie po wyborach – mówi nam nasze źródło.