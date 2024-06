Ekstremalnie ciepły maj. Opady grubo poniżej normy

Największe anomalie wystąpiły na północy kraju. Najcieplejszym regionem Polski były niziny, gdzie średnia obszarowa temperatura wyniosła 16,6 st. C. Nawet w najchłodniejszym obszarze kraju - w Sudetach, gdzie średnia temperatura wyniosła 14,6 st. C, zanotowano wzrost o 2,1 st. C w porównaniu z normą. Zgodnie z danymi IMGW tegoroczny maj należy zaliczyć do miesięcy ekstremalnie ciepłych.