Ekspert ds Europy Wschodniej: wojnę w Ukrainie może zakończyć "wariant koreański"

Wierzy jednak, że wiosną i latem Ukraińcy będą starali się o zdecydowane zwycięstwo, co zmusi Rosjan do negocjacji. - Nie zdziwiłbym się, gdyby doszło do dramatycznej eskalacji, ponieważ dziś obie strony wierzą, że mogą poprawić swoje pozycje. A najważniejsze w wyznaczaniu granic będzie to, co dzieje się na polu bitwy - sądzi ekspert do spraw Europy Wschodniej.