Dziennikarz ujawnia: znany muzyk Krzysztof Sadowski molestował dziewczynki

Dziennikarz Mariusz Zielke twierdzi, że ma dowody na to, iż znany muzyk Krzysztof Sadowski molestował dziewczynki przy okazji m.in. produkcji programów "Tęczowy Music Box" i "Co jest grane?".

I dodał: "Jestem przerażony myślą, co musi dziś czuć rodzina, bliscy i znajomi pana Krzysztofa, ale nie mam wyjścia, nie mogę tego ukryć, to obiecałem i czytelnikom i ofiarom. Ofiary zasługują na współczucie i prawdę. Ich relacje są bardzo mocne. Relacji jest zbyt wiele, żeby były nieprawdziwe. Krzysztof Sadowski zniszczył życie wielu utalentowanym ludziom, wielu innym próbował. Po zebraniu materiału skieruję doniesienie do prokuratury".

W rozmowie z Wirtualną Polską Zielke opowiedział o relacjach ofiar Sadowskiego. Obecnie zgłosiło się do niego kilkadziesiąt osób, które mogły zostać skrzywdzone. - Te kobiety są dziś dorosłe, ale nadal zmagają się z ogromną traumą. Twierdzą, że do molestowania i gwałtów dochodziło przy realizacji programów "Tęczowy Music Box" i "Co jest grane?", a także przy organizacji wielu występów zespołu muzycznego "Tęcza". Dziewczynki miały być też gwałcone w siedzibie fundacji finansującej działania zespołu. To był dom oskarżanego znanego artysty. Kobiety twierdzą, że zamykano je tam w piwnicy na noc. Sprawca miał je krzywdzić także we własnym samochodzie oraz w siedzibie jednego z najważniejszych polskich stowarzyszeń muzycznych - mówi Zielke.