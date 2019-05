Dzień Matki 2019: najpiękniejsze życzenia. Sprawdź, kiedy wypada święto mam i skorzystaj z naszych propozycji życzeń

Dzień Matki 2019 zbliża się wielkimi krokami. Jeżeli brakuje ci pomysłów na życzenia, skorzystaj z naszych propozycji i spraw mamie przyjemność w tym dniu jej święta.

Dzień Matki obchodzimy 26 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Z tej okazji przygotowaliśmy listę życzeń idealnych do wysłania na kartce lub w wiadomości SMS

Dzień Matki 2019 - najpiękniejsze życzenia

Choć serduszko moje małe,

Tobie dziś oddaje całe.

byś na zawsze pamiętała

I podziękę moją znała.

Za to wszystko coś zrobiła,

Za to żeś mnie urodziła,

I że byłaś mą ostoją,

Za to żeś jest matką moją.