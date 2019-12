"Dzień dumy i radości". Donald Tusk o Oldze Tokarczuk

Olga Tokarczuk we wtorek w Sztokholmie odbierze literacką nagrodę za rok 2018. "Dziękujemy, Pani Olgo" - pisze na Twitterze były premier RP Donald Tusk.

"Dzień dumy i radości. Polski dzień" - czytamy najnowszy wpis na twitterowym profilu Donalda Tuska. "Tak samo cieszyliśmy się i byliśmy dumni z Miłosza, Wałęsy i Szymborskiej. Dziękujemy, Pani Olgo, za to, co napisałaś i za to, co napiszesz" - dodał polityk.