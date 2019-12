WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze LGBT+ + 1 sebastian kaleta oprac. Patryk Osowski 58 min. temu "Dewiacje z użyciem narkotyków". Sebastian Kaleta o wydatkach stołecznego ratusza Sebastian Kaleta (PiS) opublikował raport o wydatkach stołecznego ratusza. Polityk zaznacza, że miasto przekazuje miliony organizacjom LGBT, a osoby wybrane do edukowania seksualnego promują "dewiacje seksualne z użyciem narkotyków". - Rozważamy kroki prawne - zapowiadają już przedstawiciele ratusza. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Rafał Trzaskowski i Sebastian Kaleta. (PAP) Polityk Prawa i Sprawiedliwości poinformował w poniedziałek na Twitterze, że jest już dostępny obszerny raport (TUTAJ) pokazujący wydatki miasta. - Przeanalizowałem kilkanaście organizacji, łączna kwota dofinansowań to 7 mln zł w latach 2017-2019. To prawdopodobnie wierzchołek góry lodowej. Te środki mogą płynąć z różnych źródeł. Z urzędów dzielnic, spółek miejskich. Każda z tych organizacji promuje ruchy LGBT – dodał na specjalnie zorganizowanej konferencji Sebastian Kaleta. Poseł informuje, że osoby odpowiedzialne za wprowadzanie edukacji seksualnej zajmują się działalnością, która może budzić kontrowersje. - Cały fun (tłum. ang. zabawa) w chemsexie polega na tym, żeby nie mieć jednego partnera, ale żeby mieć tych partnerów wielu - słyszmy na jednym z upublicznionych nagrań. Słowa te na temat rozrywki związanej z zażywaniem narkotyków zdaniem Kalety wypowiada właśnie osoba, która szkoli warszawskich nauczycieli w zakresie edukacji seksualnej. – Nie ma pieniędzy na inwestycje, od kilku dni słyszymy o cięciach w komunikacji miejskiej (...), ale jak widać pieniądze dla organizacji promujących ideologię LGBT są – zaznaczył Kaleta. Sebastian Kaleta o Trzaskowskim i edukacji seksualnej w Warszawie W raporcie opublikowanym przez polityka można znaleźć informacje o fundacjach dofinansowywanych przez władze Warszawy. Kaleta stwierdził, że w projektach fundacji wspieranych przez miasto promowane są m.in. sex grupowy i męski seks oralny. Pojawia się również wiele materiałów o narkotykach i instrukcje, jak je zażywać. Jako przykład takiej sytuacji pokazano zamieszczone poniżej nagranie. W jednym z filmów zrealizowanych przez takie fundacje słyszymy: "Nigdy nie łącz kropel GBL z alkoholem, przyjmuj dawki z odpowiednimi przerwami. Używaj pipety albo strzykawki z miarką do odmierzania dawek". – Rafał Trzaskowski w ostatnich tygodniach informował, że warszawscy nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie edukacji seksualnej. Edukację prowadzi m.in. osoba, która w internecie bardzo szeroko rozprawia o tym, jak fajnie te wszystkie dewiacje seksualne z użyciem narkotyków jest uprawiać – oznajmił w poniedziałek Kaleta. Zobacz też: Szymon Hołownia się zdecydował. "Kaznodzieja w amerykańskim stylu" Ratusz dementuje: To fake news. Rozważamy kroki prawne - To fake news i manipulacja - ocenił proszony przez Wirtualną Polskę o komentarz rzecznik prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego Kamil Dąbrowa. Następnie odesłał nas do oświadczenia, które w tej sprawie zamieścił na Twitterze. "Warszawa nigdy nie nakłaniała i nie zachęcała nikogo do stosowania jakichkolwiek substancji psychoaktywnych" - napisał Dąbrowa. "Jako miasto angażujemy się w projekty edukacyjne i społeczne zmierzające do przeciwdziałania uzależnieniom, a nie na odwrót" - dodał. "Ratusz rozważa kroki prawne wobec osób, które rozpowszechniają nieprawdziwe informacje, manipulują faktami, wywołując atmosferę zastraszenia. Nasi prawnicy już zajęli się opublikowanymi dziś materiałami" - podkreśliła z kolei Ewa Rogala z biura prasowego ratusza. Rogala zamieściła także krótkie oświadczenie: "Miasto Warszawa wspiera działania edukacyjne i profilaktyczne skierowane do zagrożonych HIV/AIDS, opierając się na zaleceniach ekspertów, a nie polityków." Źródło: TVP.info Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące