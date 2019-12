Krzysztof Bosak liderem prawyborów? Poseł pokazuje, gdzie jest haczyk

Po pierwszych 4 zjazdach w prawyborach Konfederacji prowadzi Krzysztof Bosak. Polityk zaznacza jednak, że aby został kandydatem całego ugrupowania, Ruch Narodowy musi też pokonać partię KORWiN. A to nie jest już takie oczywiste.

W Konfederacji trwa wyścig o nominację do walki z wyborach prezydenckich. Po zjazdach w Białymstoku, Olsztynie, Gdańsku i Bydgoszczy najwięcej głosów zdobył Krzysztof Bosak - 331 . Zaraz za nim są Artur Dziambor - 155, Grzegorz Braun - 153, Konrad Berkowicz - 91 i Janusz Korwin-Mikke - 40. Poparcie przekłada się na 21 głosów elektorskich dla Bosaka, 10 dla Dziambora i Brauna, 6 dla Berkowicza i 3 dla Janusza Korwin-Mikkego.

Krzysztof Bosak zaznacza, że rywalizacja jest więc bardzo wyrównana. Dodaje, że cieszy go zdobycie największej liczby głosów, ale "do zwycięstwa potrzeba bezwzględnej przewagi wśród wszystkich elektorów". - Trzeba uwzględnić, że głosy aż czterech kandydatów partii KORWiN będą się sumować - podkreśla.

Polityk przyznaje, że prawybory w Konfederacji uważa za strzał w dziesiątkę. - To trafia do prawicowych wyborców. Zainteresowanie jest naprawdę spore, a to przecież już raczej leniwy okres przedświąteczny - ocenia.