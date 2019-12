Prawybory w Konfederacji. Jest zdecydowany faworyt

Po pierwszych 4 zjazdach w prawyborach kandydatów Konfederacji na prezydenta zdecydowanie prowadzi Krzysztof Bosak. W grudniu i styczniu odbędzie się jeszcze 12 zjazdów prawyborczych. Zwycięzcę wybiorą elektorzy 18 stycznia.

Zagłosować w prawyborach Konfederacji może każdy dorosły Polak, który zarejestruje się poprzez formularz internetowy i przekaże co najmniej 30 zł darowizny na rzecz partii Konfederacja Wolność i Niepodległość. Na zjazdach głosuje się osobiście po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości i weryfikacji posiadanego czynnego prawa wyborczego.

Przypomnijmy, w październikowych wyborach parlamentarnych na Konfederację zagłosowało ponad 1,25 mln wyborców, co wystarczyło do przekroczenia progu wyborczego z wynikiem 6,4 proc. Prawicowa koalicja wprowadziła do Sejmu 11 posłów.