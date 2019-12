Dziekan Paryskiej Rady Adwokackiej: To atak na wymiar sprawiedliwości

- To jest atak na niezależność wymiaru sprawiedliwości - komentuje ustawę dyscyplinującą sędziów dziekan Paryskiej Rady Adwokackiej Marie-Aimée Peyron. Prawniczka twierdzi, że zaproponowane przez PiS rozwiązania nie mają nic wspólnego z francuskimi przepisami.

Podobieństwu polskich rozwiązań do francuskich stanowczo zaprzecza dziekan Paryskiej Rady Adwokackiej Marie-Aimée Peyron.

- To nieprawda. Przede wszystkim w demokracji istnieje podstawowa zasada: wolności słowa, wolności opinii i wolności manifestowania - powiedziała w TVN24 francuska prawniczka. Dodała, że dotyczy to również francuskich sędziów.

- Sędzia we Francji ma pełne prawo do bycia członkiem związków zawodowych, może też oczywiście wypowiadać się w sprawie projektu ustawy czy tekstów. Nasi sędziowie nie mają żadnych hamulców, by wskazać Ministerstwu Sprawiedliwości, gdy pojawia się problem zawodowy w wykonywaniu ich obowiązków, czy problem w tekście prawa - podkreśliła Marie-Aimée Peyron.