Skandal na obchodach Grudnia '70 w Szczecinie. Uczestnicy wygwizdali list marszałka

Prezydent Andrzej Duda wygłosił we wtorek przemówienie przed bramą Stoczni Szczecińskiej z okazji 49. rocznicy Grudnia '70. Kiedy zaczęto odczytywać list marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, rozległy się gwizdy i krzyki.

We wtorek przed bramą Stoczni Szczecińskiej odbyły się uroczystości związane z 49. rocznicą Grudnia '70. Wziął w nich udział prezydent Andrzej Duda.

- Może dlatego, że winni zręcznie zakamuflowali się w oddychającym wolnością społeczeństwie. Tak się niestety, stało. Pewnie była to cena za brak przelewu krwi - podkreślił Duda.

Uczestnicy wygwizdali list marszałka Senatu

- Ale szybko zrozumieli, że nie tylko o to chodzi. Wtedy właśnie zaczęła się rodzić Solidarność. Myśleli, że ryzykują pracę, niewielu wiedziało, że może zginąć. Gdyby nie tamta krew, nie byłoby wolnej Polski. Nie stałbym tutaj i nie mówił to, co podpowiada mi serce - stwierdził Duda.