Dziadek Władysława Kosinaka-Kamysza był postrachem wsi. Mieszkańcy do dziś go pamiętają

We wzruszającym wpisie z okazji Dnia Dziadka Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL i kandydat na prezydenta, wspomniał na Facebooku o swoich rodzinnych korzeniach. Opublikował zdjęcie dziadków, którzy mieszkali w niewielkiej wsi na Podkarpaciu.

Jak się okazuje szef partii ludowej Władysław Kosiniak-Kamysz nie wywodzi z rodziny o tradycjach chłopskich, ale raczej stomatologicznych. Jego dziadkowie od strony matki, którzy wprawdzie mieszkali we wsi Sietesz woj. podkarpackie, zajmowali się leczeniem zębów.

Dziadek Florian wyrywał zęby

Nieoczekiwanie na wspomnienie o dziadkach polityka zareagowało kilku mieszkańców wsi Sietesz, Łapiąc się za szczękę i przypominając sobie traumatyczne chwile. Babcia polityka Maria pracowała w ośrodku zdrowia, przychodziła do szkoły w Sieteszy i sprawdzała stan uzębienia. Najbardziej zaniedbanych i cierpiących uczniów kierowała do swojego gabinetu.

- Szczególnie pamiętam dziadka Florka, który był technikiem dentystycznym. Kiedy trafiał się poważny problem, sprawnie wyrywał zęby - potwierdza w rozmowie z WP pan Józef z Sieteszy. - Oczywiście, jak to często bywa, wiejski dentysta był postrachem wsi. Gabinet mieścił się w ich domu. Wiele osób przychodziło do pana Florka "po zęby", czyli w sprawie protez - dodaje.

Władysław Kosiniak-Kamysz w wyborach prezydenckich

Władysław Kosiniak-Kamysz kilkakrotnie wspominał, że choć jest szefem partii ludowców, to nie ma korzeni chłopskich. Dziadkowie od strony ojca, również mieszkali na wsi, ale syna Andrzeja wychowali na lekarza. W przeciwieństwie do innych liderów środowisk rolniczych 39-letni polityk nie posiada też gospodarstwa rolnego. Jak tłumaczył, wcale mu to nie przeszkadza. - Moim marzeniem jest, aby PSL nie był partią ludowa w rozumieniu powszechną - deklarował w jednym z wywiadów.