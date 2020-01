Wybory prezydenckie 2020 - najnowszy sondaż dla Wirtualnej Polski pokazuje, że Andrzej Duda i Małgorzata Kidawa-Błońska mają niemal takie same szanse na zwycięstwo w drugiej turze. Wyniki komentują politycy - niektórzy w mało elegancki sposób.

Najnowszy sondaż prezydencki dla WP. Kłótnia polityków na Twitterze

Sondaż wywołał prawdziwą burzę na Twitterze. Politycy związani z Koalicją Obywatelską apelują o mobilizację i przekonują swoich sympatyków, że wybory wcale nie są rozstrzygnięte. Wyniki nie spodobały się za to politykom PiS. Szefowa klubu radnych tej partii w sejmiku zachodniopomorskim napisała, że wyborcy Kidawy-Błońskiej chcą głosować "przeciwko polskiej racji stanu".

"Zabory, wojna, komuna, postkomuna zlasowały mózgi i odebrały pokoleniom zdolność myślenia" - napisała na Twitterze Małgorzata Jacyna-Witt. Wpis szybko został usunięty, ale wcześniej zdążył go uwiecznić poseł KO Cezary Tomczyk.

Najnowszy sondaż prezydencki dla WP. Dobre wieści dla Krzysztofa Bosaka i Władysława Kosiniaka-Kamysza

Sondaż pokazał też stabilne poparcie dla Krzysztofa Bosaka. Jego partyjny kolega Robert Winnicki uważa, że w zbliżającej się kampanii jeden z kandydatów odegra rolę zmiennej, jak przed pięcioma laty Paweł Kukiz. "My będziemy pracować nad 'efektem Kukiza' dla #Bosak2020, łącznie z walką o II turę" - napisał szef Ruchu Narodowego.

Umiarkowane powody do zadowolenia ma Władysław Kosiniak-Kamysz. Co prawda w I turze poparcie dla niego zadeklarowało 7,77 proc. ankietowanych, ale jest zdecydowanie najmocniejszym kandydatem "drugiego wyboru". Gdyby komuś z faworytów nie udało się wejść do drugiej tury, szef Ludowców miałby zaskakująco duże szanse na zwycięstwo.