Sondaż. Kandydatem drugiego wyboru Władysław Kosiniak-Kamysz

Gdyby dzisiaj była pierwsza tura, jakie byłyby wybory? Warto jeszcze raz zobaczyć te wyniki. Tam prezydent Duda 43,7%, Kidawa-Błońska 26,6% i na pudle jeszcze się mieści Hołownia 9,5%. Ale bardzo ważne jest badanie, które przeprowadziłeś Łukasz ze swoimi ludźmi. Które mówiło o tym, kto byłby naszym kandydatem drugiego wyboru. Wytłumacz, o co chodzi z tym kandydatem drugiego wyboru. Zapytaliśmy ankietowanych, na kogo by zagłosowali, gdyby ich kandydat, którego poparli w poprzednim pytaniu nie wystartował. Dzięki temu widzimy, jak elektoraty poszczególnych kandydatów, którzy startują w wyborach, odnoszą się do innych kandydatów. Mówiąc w skrócie, wiemy gdzie możemy widzieć przepływy między kandydatami. I mamy te wyniki, i tutaj najlepiej wypada Kosiniak-Kamysz 28,2%. Hołownia 19,1%, Kidawa-Błońska 18,7%, Biedroń 12,1%, Duda 8,1%. Co to świadczy, co to mówi o Kosiniaku? Że on jest taki fajny gość i go tak ludzie lubią? I że jakby coś, to my na tego Kosiniaka? Znaczy przede wszystkim mówi to to, że jeżeli ktoś ma szansę rosnąć w tych wyborach, w trakcie kampanii, to jest właśnie to Kosiniak-Kamysz. Głównie to wynika z dwóch faktów. Po pierwsze Kosiniak-Kamysz jest drugim wyborem dla wyborców Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. A ich jest stosunkowo najwięcej. A po drugie, jako jeden z nielicznych kandydatów, jest też drugim wyborem dla części, mniejszej części wyborców Andrzeja Dudy. On jakby jest w stanie pobierać z jednego i z drugiego pudełka. Dzięki temu jest tym kandydatem drugiego wyboru. Michał, to jest taki trochę puchar pocieszenia dla Kosiniaka-Kamysza? Czy on rzeczywiście twoim zdaniem ma szansę namieszać? Ja myślę, że Kosiniak-Kamysz nie myśli dzisiaj o żadnych pucharach pocieszenia. On autentycznie wierzy w to, że jest w stanie wejść do drugiej tury. Zresztą jego sztab - bardzo dobrze zorganizowany, również na to liczy. Przy tych oczywiście słabszych sondażach dzisiaj. Zwłaszcza w porównaniu z Małgorzatą Kidawą-Błońską na pewno Kosiniakowi nie można odmówić ogromnej pracy, jaką wkłada w trasę pre-kampanijną. Bo jeszcze warto przypomnieć, że ta oficjalna kampania się nie zaczęła. Dobrze zorganizowany sztab, jasno określone poglądy na wiele spraw. To jest na pewno siła Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale nie tylko. Również Robert Biedroń prezentuje jasne, określone poglądy. Robi to Andrzej Duda. Widzimy to choćby w kontekście dyskusji o sądy. Natomiast takie wyzwanie czeka Małgorzatę Kidawę-Błońską. Ona wreszcie się musi zdecydować na konkretnie jasno określone poglądy w wielu kwestiach, które na pewno w kampanii prezydenckiej będą poruszane. Takie wyzwanie czeka Małgorzata Kidawa Ona wreszcie się musi Zdecydować na konkretnie jasno określone poglądy w wielu kwestiach które na pewno w kampanii prezydenckiej będą miały