Dworczyk o AstraZenece. "Rząd nie uległ histerii"

AstraZeneca w UE. Jest opinia EMA

- Doszliśmy do wniosku, że nie ma związku między zakrzepami krwi a tą szczepionką. Wręcz przeciwnie, substancja ta może działać pozytywnie w chorobach związanych z krzepliwością krwi - oznajmiła dr Sabine Straus.

Dworczyk o opinii EMA ws. AstraZeneki: nie wolno ulegać histerii i panice

Przypomnijmy, że szczepienia AstraZeneką w Polsce nie zostały wstrzymane, a minister zdrowia Adam Niedzielski zaznaczał, że nie ma rekomendacji medycznych, które mogłyby stanowić podstawę do wycofania preparatu z obiegu.

To jest kolejna sytuacja, w której widzimy, że warto zachowywać zdrowy rozsądek, że nie wolno ulegać histerii i panice, tylko należy opierać się na faktach i wytycznych ekspertów oraz lekarzy – zauważył szef KPRM.

"Staramy się nie ulegać owczemu pędowi, któremu poddał się szereg państw UE"

- Państwo polskie, realizując walkę z pandemią i Narodowy Program Szczepień kieruje się dobrem i bezpieczeństwem pacjentów, Polaków. Czasami są to trudne decyzje, natomiast zawsze podejmujemy je w oparciu o wytyczne naukowców i lekarzy. Staramy się nie ulegać histerii albo takiemu owczemu pędowi, któremu poddał się szereg państw w UE – kontynuował gość telewizji publicznej.

- My od kilku dni zwracaliśmy uwagę, że nie ma żadnych medycznych przesłanek by wycofać AstraZenekę z użycia – podkreślił.

Dworczyk o chaosie informacyjnym wokół AstraZeneki. "Warto przeanalizować"

Dodał, że w jego przekonaniu "dla części krajów były to błędne decyzje polityczne, wywołane jakąś paniką" a dla niektórych być może "związane z interesami i olbrzymimi pieniędzmi, które stoją za przemysłem farmaceutycznym".

Fakt, że w ostatnim czasie kilka krajów zawiesiło szczepienia AstraZeneką zdaniem Dworczyka powinien być powodem do refleksji. – Na pewno te ostatnie dni, te ostatnie wydarzenia warto przeanalizować: czy była to wyłącznie panika, histeria i błędne decyzje polityczne czy mieliśmy do czynienia z operacją (…), której celem było zdyskredytowanie jednego z producentów – mówił.