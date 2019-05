Duda znów odwiedzi Biały Dom. To część większej układanki

Andrzej Duda w czerwcu znów spotka się z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Ale chodzi nie tylko o Fort Trump. To część gry Waszyngtonu o Europę Środkową z Chinami. Duda może spodziewać się nacisków w sprawie Huawei.

O możliwej wizycie polskiego prezydenta w Białym Domu mówiło się od marca. Teraz wiemy, że dojdzie do skutku. Tak przynajmniej poinformowała korespondentka TVP Zuzanna Falzmann. Informacje potwierdziło źródło WP.

Do spotkania prezydentów dojdzie podczas wizyty prezydenta w USA w dniach 11-16 czerwca. Pierwotnie Duda miał odwiedzić Dolinę Krzemową. Teraz do planu doszła wizyta na wschodnim wybrzeżu.

Według początkowych doniesień, w Waszyngtonie obaj przywódcy i ich delegacje miałyby odbyć decydującą rundę rozmów na temat "Fortu Trump", czyli zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce, tak by decyzja mogła zostać ogłoszona podczas wizyty Trumpa w Polsce z okazji 80. rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej.

Ale o sfinalizowanie rozmów do tego czasu będzie trudno, a obecność Trumpa w Warszawie nie jest pewna. Dlatego znaczenie wizyty może być szersze. Czerwcowa wizyta Dudy będzie ostatnią w serii waszyngtońskich rozmów przywódców Grupy Wyszehradzkiej na przestrzeni kilku tygodni.

Ostatni z Wyszehradu

Najpierw z prezydentem USA spotkał się premier Czech Andrej Babisz. Na początku maja to samo zrobił premier Słowacji Peter Pellegrini, a 12 maja do Stanów Zjednoczonych - po raz pierwszy od 18 lat - zawita Viktor Orban. Swoją wizytę miał odbyć też polski premier podczas kwietniowej podróży do USA, ale ostatecznie plany się zmieniły. Dlatego w czerwcu w Waszyngtonie zjawi się Duda.