Duda wręczył medale Virtus et Fraternitas. Po raz pierwszy w historii

Andrzej Duda wręczył medale Virtus et Fraternitas osobom, które pomogły Polakom , będących ofiarami zbrodni. To pierwsza taka sytuacja w historii. - To niezwykły dar serca - powiedział prezydent RP podczas gali w Teatrze Polskim w Warszawie.

Warszawa. Prezydent Andrzej Duda i odznaczony Tassybaj Abdikarimow (PAP)

- Chciałbym, żeby najmocniej wybrzmiało to, że są to odznaczenia od naszej wspólnoty, w wielkim podziękowaniu i szacunku za niezwykły dar serca. Nasza wspólnota poprzez te odznaczenia przyjmuje państwa. Jesteście naszymi braćmi, naszymi siostrami. Chciałbym, żeby to pozostało w waszej pamięci - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas gali wręczenia medalu Virtus et Fraternitas.

Medal otrzymali: Tassybaj Abdikarimow, Anatolij Giergiel, Zinaida Giergiel, prof. Władysław Konopczyński, Antoni Nagórka, Władysław Nagórka, gen. Lorand Utassy de Ujlak, Ołeksandra Wasiejko z d. Łukaszko; członkowie Grupy Berneńskiej: Aleksander Ładoś, Chaim Yisroel Eiss, dr Juliusz Kuehl, Konstanty Rokicki, Stefan Jan Ryniewicz, Abraham Silberschein.

Andrzej Duda odznaczył ich za "heroiczną postawę w niesieniu pomocy Polakom będącym ofiarami systemów totalitarnych XX wieku. Za wybitną odwagę w obronie ludzkiej godności, człowieczeństwa". Wniosek ws. medalu Virtus et Fraternitas złożył Instytut Pileckiego. Celem organizacji jest badanie historii XX wieku, uwzględniając losy polskich obywateli.

Medal Virtus et Fraternitas (Cnota i Braterstwo) jest odznaczeniem przeznaczonym dla tych, którzy pomogli osobom narodowości polskiej lub obywatelom polskim innych narodowości, będącym ofiarami zbrodni. Jest odpowiednikiem medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Chodzi o działania podjęte podczas zbrodni sowieckich (od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r.), zbrodni nazistowskich, zbrodni z pobudek nacjonalistycznych lub innych przestępstw, które stanowią zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości oraz zbrodnie wojenne.