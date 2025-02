- Nie będę prowadził kampanii wyborczej, ponieważ nie startuję w tych wyborach - zaznaczył stanowczo Andrzej Duda w Kanale Zero, odnosząc się do sprawy poparcia któregoś kandydata w wyborach prezydenckich .

- Prezydent Andrzej Duda, pełniąc swoją funkcję, reprezentuje wszystkich Polaków i to jest dla mnie naturalne, że pan prezydent nie będzie brał aktywnego udziału w kampanii wyborczej - oświadczył.

Przypomniał zarazem, że w kilku swoich wypowiedziach, również we wspomnianym wyżej wywiadzie dla Kanału Zero, Duda mówił, że w kwestii poglądów najbliżej mu do Karola Nawrockiego.