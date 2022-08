Drożyzna w Polsce. Abp Jędraszewski o inflacji

- Jeżeli sens naszego życia miałby polegać tylko na tym, że poszerzamy swoje dobra czysto materialne, to zdajemy sobie sprawę, że przecież przyjdzie dzień, kiedy wszystko to trzeba będzie po prostu zostawić. Pozostanie jedno najbardziej istotne pytanie: z czym staniemy przed obliczem sprawiedliwego sędziego? Przecież nie przyniesiemy rzeczy tego świata. Możemy przynieść tylko nasze dobre czyny wypływające z naszej miłości do Pana Boga - wskazał abp Jędraszewski.