Biedronka podniosła ceny. Zrobiła to z dnia na dzień

O to, jak walczyć z szalejącą inflacją, w programie "Tłit" Wirtualnej Polski odpowiedział wiceminister finansów. - Mamy trzy drogi. Jedna to jest rzeczywiście ta droga św. Mikołaja, czyli czystego populizmu, braku odpowiedzialności za słowa, takiej licytacji, której efektem dla pana przewodniczącego Tuska ma być "im gorzej, tym lepiej" i "po trupie Polski do władzy". To jest odpowiedź ze strony opozycji - wskazał Artur Soboń.