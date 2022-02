Droższa żywność w Niemczech. "Szok cenowy"

Najnowsze obliczenia Federalnego Urzędu Statystycznego pokazują, jak mocno producenci podnieśli w ostatnim czasie ceny produktów rolnych. W grudniu wzrosły one średnio o 22 procent. "Jest to najwyższy wzrost cen w stosunku do miesiąca poprzedniego roku od lipca 2011 roku" – podali statystycy. Produkty roślinne podrożały o 29 procent, a produkty zwierzęce o 17 procent.