Dramatyczny zwrot ws. Arkadiusza Kraski. Prokuratura: nie ma dowodów na niewinność

Na kilka dni przed decyzją Sądu Najwyższego w sprawie Arkadiusza Kraski Prokuratura Krajowa podważa wniosek Prokuratury Regionalnej w Szczecinie w sprawie uniewinnienia mężczyzny skazanego za dwa zabójstwa. Śledczy uważają, że nie ma dowodów na to, iż Kraska jest niewinny.

Jak ustaliliśmy, decyzję w tej sprawie wydał zastępca Prokuratora Generalnego Krzysztof Sierak. - Po przenalizowaniu sprawy przez Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej polecił Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie złożenie do Sądu Najwyższego wniosku o wznowienie postępowania sądowego przeciwko skazanemu za dwa zabójstwa Arkadiuszowi Krasce i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji – informuje nas Prokuratura Regionalna w Szczecinie.

Z dokonanej przez Prokuraturę Krajową analizy wynika, że podjęte ustalenia nie podważają kluczowych dowodów, które były podstawą wyroku skazującego Arkadiusza Kraskę na dożywotnie więzienie. - Nie podważają w szczególności zeznań kilkorga świadków, którzy jednoznacznie rozpoznali Arkadiusz Kraskę jako osobę strzelającą z broni palnej do ofiar przestępstwa. Wiarygodność tych zeznań potwierdzają zapisy monitoringu wideo ze stacji benzynowej, na której doszło do morderstwa – twierdzi prokuratura regionalna.

- Jestem w szoku. Na kilka dni przed rozprawą na polecenie Prokuratury Krajowej wycofano wniosek o uniewinnienie. Ewidentnie chodzi o to, by ochronić sędziego, który mnie skazał – mówi nam Arkadiusz Kraska.

Opinia Prokuratury Krajowej całkowicie podważa wniosek Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. Wirtualna Polska jako jedyna dotarła do dokumentu. Prokurator Bogusława Zapaśnik, która go przygotowała, napisała, że w swojej 40-letniej karierze nie spotkała się z taką sprawą.

Wniosek prokuratury regionalnej obnaża on układ pomiędzy gangsterami i policją. Zastraszając świadków i fałszując dowody, wspólnie doprowadzili do tego, że niewinny - według prokuratury - człowiek odsiaduje wyrok dożywocia. Żeby zamknąć usta Arkadiuszowi Krasce i jego rodzinie, policjant zmusił do seksu partnerkę mężczyzny, a w tym czasie inni funkcjonariusze wywieźli jego małego synka do domu dziecka.