Dramatyczna wróżba sprzed wieków. Zdradziła ją wysychająca rzeka

"Jeśli mnie zobaczysz, zapłacz"

Ukazanie się tak zwanych kamieni głodowych nie wróży niczego dobrego. Świadczy o rozpaczliwie niskim poziomie wody w rzekach, co w konsekwencji może doprowadzić do olbrzymiej klęski. Jak nazwa wskazuje, są one zapowiedzią nadchodzącego głodu. Kamienie głodowe umieszczano w rzekach od XIV do XIX wieku w Niemczech oraz na terenach zamieszkanych przez niemieckojęzyczną ludność.