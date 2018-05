Dramat w szkole policyjnej w Szczytnie. Zginął młody policjant

W Szczytnie zakończono poszukiwania zaginionego od trzech dni 36-letniego policjanta. Niestety z tragicznym skutkiem. Ciało policjant, który wybrał się do miejscowego pubu odnaleziono w jeziorze. Okoliczności śmierci wyjaśnia prokuratura.

- W czwartek otrzymał przepustkę. Do godziny 21.30 był zobowiązany wrócić na teren jednostki. Gdy się to nie stało, zawiadomiliśmy miejscową komendę, a ona rozpoczęła poszukiwania. Dziś były kontynuowane już na dużą skalę - mówi WP podinspektor Marcin Piotrowski, rzecznik prasowy policyjnej szkoły w Szczytnie (warmińsko-mazurskie)..

W sprawę zaangażował się znany detektyw Krzysztof Rutkowski. Informujący o jego działaniach detektywa portal Patriot24 twierdzi, że o pomoc poprosiła go "zrozpaczona rodzina" policjanta. Według ich relacji policjant poszedł w czwartek wieczorem pić alkohol do pubu przy jeziorze. Był z nim inny funkcjonariusz, także szkolący się w Szczytnie. Tamten jednak wrócił do szkoły nocą, przeskakując płot.