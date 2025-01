Dramat rodziców dzieci chorych na raka. Szpital nagle zamyka oddział. "To wyrok"

- Przerwa, choćby nawet na jeden dzień, to ogromny regres, dodatkowy ból. Nie mogę już patrzeć na jego cierpienie - mówi WP pani Marta, mama Jeremiasza. Diagnoza chłopca - nowotwór złośliwy kości.

Oddział rehabilitacji dziennej dzieci w krakowskim szpitalu zostanie zamknięty z końcem lutego przez planowane przekształcenie. A leczone są tam niemowlęta i dzieci z najpoważniejszymi zaburzeniami, chorobami genetycznymi i nowotworowymi. To największy na południu Polski szpital dziecięcy. Każdego roku trafia tam około 30 tysięcy pacjentów.

Do tej pory najmłodsi walczyli na oddziale rehabilitacji o swoje zdrowie przy pomocy fizjoterapeutów, psychologów i neurologopedów. Teraz zamiast 30 serii zabiegowych na oddziale dzieci będą mogły skorzystać z rehabilitacji w zakładach fizjoterapii. Tam mają do dyspozycji jednak tylko 10 zabiegów.

- To stanowczo za mało. Jesteśmy zrozpaczeni tym, jak zostaliśmy potraktowani - mówią nam rodzice małych pacjentów. Dla niektórych z nich konsekwencje tego rozwiązania mogą okazać się tragiczne. W takiej sytuacji znalazło się kilkanaścioro dzieci.

- Walka o zdrowie dziecka jest nierówna. Z jednej strony powinniśmy być już do tego przyzwyczajeni, bo o życie Jeremiasza walczymy już trzeci rok. Jednak każdy dzień to kolejne wyzwanie - mówi Wirtualnej Polsce pani Marta.

Sześcioletni Jeremiasz choruje na nowotwór złośliwy kości. Ostatnie lata swojego życia spędził na oddziale prokocimskiego szpitala. - Dzięki wsparciu lekarzy i ich wiedzy, dzielnie walczy z chorobą. Wsparciem jest rehabilitacja, która po prostu jest konieczna, a przerwanie jej choć na jeden dzień to ogromny regres, a co za tym idzie kolejny ból - opisuje pani Marta.

W jej ocenie samodzielne znalezienie odpowiedniego miejsca, które w ramach NFZ zapewni opiekę na wysokim poziomie w tak trudnym przypadku jak Jeremiasz jest niemożliwe. Uważa, że obiecane 10 zabiegów to jedynie kropla w morzu potrzeb. Na więcej trzeba zdobyć kolejne skierowanie, a potem czekać nawet kilka tygodni na miejsce. To stanowczo za długo, dlatego kobieta szuka miejsca dla synka na własną rękę.

Dziewięcioletni Igor od urodzenia choruje na rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Zgodnie z najnowszymi wytycznymi przy zaniku mięśni, rehabilitacja stanowi podstawę leczenia. Rodzice Igora początkowo szukali pomocy w różnych zakątkach kraju, a w krytycznym momencie - nawet za granicą. Dzięki odpowiedniemu leczeniu i rehabilitacji stan Igora jest dobry. To jeden z nielicznych momentów, gdy rodzice mogą mówić nawet o postępach. Tym bardziej zabolała ich informacja, którą otrzymali od swojego rehabilitanta.

- Dlaczego szpital wydał wyrok na moje dziecko? Z dnia na dzień po prostu dostaliśmy informację o wypisaniu z oddziału. Z oddziału, na którym była mu świadczona kompleksowa pomoc. Rehabilitanci, z którymi rozmawiam, sami radzą, by szukać pomocy prywatnie lub w innych miejscach - opisuje pan Maciej Serafin, tata dziewięcioletniego Igora.

Rodzina jest w trakcie szukania rozwiązania, które będzie dla niego najlepsze. Niewykluczone, że będą rozważać inne województwa lub prywatne placówki. - W naszym przypadku o jakimkolwiek czekaniu nie ma mowy. Każdy dzień to straty nie do odrobienia. Brak rehabilitacji przy schorzeniu syna może doprowadzić do śmierci - mówi załamany.