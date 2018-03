"Dostrzegłem worek na zamarzniętym jeziorze". W środku był pies [Drastyczne]

Szczecinianin spacerował z pupilem przy jeziorze, gdy zobaczył worek Wewnątrz znalazł psa z kamieniami.

"No niestety... widok mnie poraził. Zamarznięty pies z kamieniami" – relacjonuje mężczyzna na Facebooku. "Jakiego bestialstwa może dopuścić się człowiek wobec istoty, która nie jest w stanie się obronić?" – pyta i pokazuje zdjęcia martwego zwierzęcia.

Poruszeni internauci udostępniają post. Być może dzięki temu pies zostanie rozpoznany, a co za tym idzie, uda się odnaleźć sprawcę. "Z premedytacją zabił to niewinne zwierzę. Nie mogę dojść do siebie, gdy o tym myślę!" – czytamy. "Czasem wstydzę się, że jestem człowiekiem", "Ludzie są okrutni, bez serca", "Bydlaka powiesić" – tak już brzmią komentarze.