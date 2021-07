Donald Tusk wrócił do polskiej polityki. Szymon Hołownia: To wyzwanie

Donald Tusk ponownie na czele PO. Hołownia cieszy się z wyzwania

Zdaniem Hołowni, przemówienie Tuska podczas rady krajowej Platformy Obywatelskiej, nie było skierowane do całej opozycji. - Odczytuję to jako komunikat skierowany do wewnątrz Platformy - stwierdził. - Przyjechał Tusk i powiedział: jednak macie wolę do zwyciężania z PiS-em - dodał. Lider Polski 2050 stwierdził również, że nie postrzega powrotu Tuska do steru PO, jako zagrożenia, tylko jako wyzwanie, z którego jest zadowolony, bo pozwoli mu się rozwinąć.