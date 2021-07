Fala komentarzy po decyzji PO. Donald Tusk wraca z przytupem

Były szef rządu kilkukrotnie odniósł się personalnie do Jarosława Kaczyńskiego. - Okradli nas z bezpieczeństwa. Ta sprawa jest fundamentalna. Jarosław Kaczyński jest wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. To jest czysty przykład wicepremiera od niebezpieczeństwa. Za co nie odpowiada, jest obszarem wielkiego ryzyka w Polsce - mówił.