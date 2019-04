Donald Tusk przyłapany na poczcie. W sieci komentarze

Donald Tusk znów wywołał zamieszanie w sieci - tylko tym, że pojawił się na poczcie w Sopocie. W internecie pojawiło się zdjęcie, jak czeka w kolejce do okienka. Wywołało oczywiście szybko lawinę komentarzy. Szczególnie złośliwie zareagował Janusz Piechociński.

"Dziś przed 13 siedział cierpliwie na poczcie w Sopocie. Kolejki były spore. Podszedłem, porozmawialiśmy kilka minut. Po następnych kilku minutach podszedł do okienka z awizo i odebrał przesyłkę . Nazywa się Donald Tusk. Sorry za jakość zdjęć, ale zrobiłem czytnikiem książek" - napisał autor zdjęcia.

Pojawiły się żartobliwe komentarze. Janusz Piechociński napisał: "Widać, że ustawka. Zapraszam do placówki pocztowej w Mysiadle, krzeseł nie ma, średnio w kolejce 2 tuziny ludzi, za to gazet "dobrej zmiany" ile chcesz".

Potem dodał jeszcze: "Te wredoty pisolubne to ustawiły, żeby Tusk kojarzył się z ekstrawaganckim wypasem - nie to co moja lokalna placówka w Mysiadle".